كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مودي": خطر الإصابة بفيروس كورونا ما زال مستمرا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطاب علني، اليوم الأحد، بأن البلاد تحتاج إلى أن تكون "متيقظة للغاية" مع استمرار تهديد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الهند سجلت عددًا قياسيًا من حالات الشفاء من المرضى في يوم واحد.

وقالت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إن 36,145 مريضًا تعافوا وخرجوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلًا رقمًا قياسيًا لعدد حالات التعافي في يوم واحد. وأضافت، أنه في الوقت نفسه، تم إجراء عدد قياسي من الاختبارات في يوم واحد - أكثر من 440،000، كما أوردت وكالة "رويترز".

ازدادت الإصابات بالفيروس بسرعة في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 48,000 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. سجلت الهند حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليون حالة وفاة وأكثر من 30،000 حالة وفاة.

وحذر "مودي"، في بثه الإذاعي الشهري للأمة، قائلا، إنه من المهم ممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة لمحاربة الفيروس.

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وأضاف "مودي": "أن خطر الاكليل لم ينته بعد. إنها تنتشر بسرعة في أماكن كثيرة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة".

في الأسابيع الأخيرة، انتشرت عدوى فيروسات التاجية بشكل أكبر في الريف والمدن الصغيرة. يقول الخبراء، إن عدد الحالات سيرتفع بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع زيادة الاختبار، مما يجهد نظام الرعاية الصحية الذي دفع بالفعل إلى حافة الهاوية.

ولاية ماهاراشترا الغربية هي الأكثر تضررا ، حيث سجلت أكثر من 360،000 حالة، تم الإبلاغ عن 60 ٪ منها في العاصمة المالية للبلاد، مومباي، ومدنها التابعة.

فرضت الهند إغلاقًا صارمًا في 25 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق الشركات والمدارس وشركات الطيران وجميع الخدمات غير الضرورية.

وقد تم تخفيف العديد من تلك القيود في الأسابيع الأخيرة.