كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى جراء تحطم طائرة صغيرة في جبال الألب بسويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في جبال الألب، حسبما قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية.

وكشفت الشرطة السويسرية، في بيان رسمي، أن الضحايا مواطنان من سويسرا وآخران من النمسا وتتراوح أعمارهم بين 46 و66 عامًا.

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وأبلغ أحد الشهود الشرطة السويسرية، بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة "جليتشيرسبيتز" وهي شق بالوادي بطول 3063 مترا في "كانتون فاليه" بالقرب من الحدود الإيطالية.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، أن رجال الإنقاذ الذين تم نقلهم إلى موقع الحادث بطائرة مروحية، عثروا على القتلى الأربعة.

وكانت الشرطة السويسرية، أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.