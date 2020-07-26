كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تكل ولا تتعب.. الإمارات تتصدر المشهد الدولي في المساعدات الإنسانية للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت دولة الإمارات، المشهد الدولي، ساعية بالخير معطاءة باذلة لكل جهد يسهم في تخفيف أحزان ومآسي المحتاجين في كل مكان من أرجاء العالم.

لا تكل دولة الإمارات ولا تتعب، طموحها الإنساني لن يوقفها من الوصول إلى أبعد نقطة في العالم لتكون سبباً في تغيير حياة الناس إلى الأفضل. هذا الموقف النبيل يعكس حرص الدولة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية.

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وكانت دولة الإمارات، تواصل الإمارات تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي فأصبح وَسماً مستقراً في أجندتها، ومنهجاً دائماً ومنارة مضيئة للعمل الإنساني.

وتأتي جهود الإمارات الإنسانية انطلاقاً من استراتيجية واضحة، ورؤية ثاقبة، وتعزيزاً للدور الريادي الإنساني الرفيع، فقد أثبتت الدولة بذلك أن الدبلوماسية الإنسانية مسؤولية ونهج لا غنى عنه، في إطار الحركة الدولية للوصول، وفي أقرب وقت ممكن، إلى المنكوبين والمحتاجين.