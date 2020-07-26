كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فقدان 24 لاجئا من الروهينجا قبالة جزيرة في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات في ماليزيا، اليوم الأحد، عملية بحث عن 24 لاجئًا من ملسمي الروهينجا فقدوا أثناء محاولتهم السباحة على الشاطئ من قارب قبالة منتجع جزيرة لانكاوي.

وقال خفر السواحل الماليزي، إن 25 شخصًا حاولوا السباحة على الشاطئ في وقت متأخر يوم السبت عندما كان قاربهم بالقرب من الساحل الغربي للجزيرة لكن واحدًا فقط وصل إلى الأرض، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تم إرسال زورقين وطائرة واحدة اليوم الأحد للتجول في منطقة تزيد مساحتها عن 100 ميل بحري، وفقًا لمحمد زواوي عبد الله، المدير الإقليمي لوكالة الإنفاذ البحري الماليزية.

وقال "الزواوي"، في بيان: "نقلنا معلومات لوكالات إنقاذ أخرى ومجتمعات صيد محلية وسنبلغ السلطات التايلاندية ... للمساعدة في البحث."

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لطالما كانت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة وجهة مفضلة لمسلمي الروهينجا الذين يسعون إلى حياة أفضل بعد الفرار من حملة عسكرية شنها عام 2017 في ميانمار، ومؤخرًا مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

اعتقلت الشرطة الشخص الذي وصل إلى الشاطئ لاستجوابه. لم يقولوا ما حدث للقارب.

وفي الشهر الماضي، تم اعتقال 269 من الروهينجا لدى وصولهم إلى لانكاوي.

في ذلك الوقت، قال رئيس الوكالة الماليزية للإنفاذ البحري، إن 269 تم نقلهم من "زورق أم" أكبر يعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وتم إلقاءهم في البحر خلال رحلة استغرقت أربعة أشهر.

ماليزيا لا تعترف بوضع اللاجئ. وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الشهر الماضي، إن البلاد لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الروهينجا، مشيرًا إلى اقتصاد متضرر من جائحة فيروس كورونا.