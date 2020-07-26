كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا: أكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها الأعراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأحد، أن أكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها الأعراض

وقالت الخارجية الإسبانية، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن المستشفيات الإسبانية تتعامل بشكل جيد مع أعداد الإصابات الجديدة.

وفرضت السلطات الإسبانية، عزل جديد على أكثر من مئتي ألف من سكان إقليم كاتالونيا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في إصابات كورونا المستجد في منطقة ريفية ورصد العشرات من بؤر الإصابة الجديدة بالفيروس.

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وكان رئيس كاتالونيا كيم تورا، أعلن أنه تم اعتبارا من الظهر عزل منطقة ليريدا على بعد 150 كم غرب برشلونة.

وقال للصحفيين: "قررنا عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استنادا إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد-19"، متحدثا عن "قرار صعب" بالنسبة إلى عشرات البلدات المعنية.

وأكد أنه وفقا لهذا القرار "لن يسمح بدخول هذه المنطقة الزراعية ولا الخروج منها في وقت كان عدد من العائلات قد بدأ عطلة الصيف ومع حلول موسم القطاف".