كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "وعي" تدين قناة الجزيرة لعدم التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرب مؤسسة وعي عن إدانتها واستنكارها لعدم التزام قناة الجزيرة مباشر بالمعايير المهنية والأخلاقية ومواثيق الشرف الإعلامية الدولية، واتفاقيات وقوانين حماية الملكية الفكرية وتنظيم النشر.

إذ إنه في يوم 25/7/2020م وأثناء عقد المؤسسة جلستها الافتراضية عن "كارثة على وشك الحدوث فهم أزمة ناقلة النفط صافر" عبر برنامج Zoom، ضمن سلسلة من الجلسات التي تنفذها المؤسسة عن إحلال السلام في اليمن، فوجئ الحاضرون بقيام قناة الجزيرة مباشر بعرض 34 دقيقة من الجلسة النقاشية دون أخذ موافقة المؤسسة التي تعد مؤسسة مستقلة غير ربحية، وترتبط بشراكات مع عدد من المؤسسات الدولية قائمة على نزاهة المؤسسة، وتحقيق أهدافها الخدمية الاجتماعية التنموية. وكان ضمن الحضور عدد من الجهات المحلية والدولية الفاعلة في اليمن، وهي جلسة نقاشية مغلقة خاصة بالمدعوين، وتم عرض من خلالها الآراء القانونية والاقتصادية والسياسية، ومناقشاتها بما يشكل مادة فكرية خاصة لكل مشارك والتعهد من قبل المؤسسة بأن تكون خاصة باستخدامها فقط لأغراض بحثية.

إن هذا الفعل أثر بصورة جسيمة على أنشطتها، وسيؤدي إلى آثار سلبية على برامجها حاليًا ومستقبلًا لكونه أدى إلى تشويه سمعة المؤسسة ونال من استقلاليتها. حيث أن قناة الجزيرة لم تلتزم بما نصت عليه معاهدة WIPO بشأن الأداء والتسجيل الصوتي وحقوق الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي وقعت عليها دولة المقر الرسمي للبث.

وإذ تدين المؤسسة هذا الفعل من القناة، فإنها تطالب بالاعتذار الفوري وإزالة المحتوى من كافة منصات القناة وصفحاتها ومواقعها. كما أن المؤسسة تحتفظ بحقها في مقاضاة القناة، ومطالبتها بالتعويض العادل عن كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة، وما فاتها من كسب من جراء هذا التصرف اللامسؤول المتعمد من قبل قناة الجزيرة مباشر التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية.