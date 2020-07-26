كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع مفاجئ فى منسوب مياه نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نقلًا عن هيئة مياه ولاية الخرطوم، بارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري.

وكانت هيئة مياه ولاية الخرطوم، أكدت اليوم الأحد، أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات.

وكشف مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، أن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة الى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية.

وأشار مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، الى أن أكثر المناطق تأثرًا، أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

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وفي وقت سابق، طالب الاتحاد الأفريقي، كل من مصر وأثيوبيا والسودان، للعمل للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل سريع، تحت دعم خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث"، وأوضح "أنه يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.