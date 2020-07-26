كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه أول حكم بشأن فضيحة شركة 1MDB والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المتهم في عشرات القضايا بشأن فضيحة الكسب غير المشروع بمليارات الدولارات في صندوق الدولة 1MDB، أول حكم له يوم الثلاثاء المقبل في قضية تاريخية تختبر جهود البلاد للقضاء على الفساد ويمكن أن يكون لها آثار سياسية كبيرة.

تم التصويت على نجيب في انتخابات تاريخية عام 2018 وسط غضب عام بسبب مزاعم تفيد بسرقة 4.5 مليار دولار في مخطط عالمي من شركة 1Malaysia Development Berhad (1MDB)، وهو صندوق شارك في تأسيسه. يزعم المدعون أن أكثر من مليار دولار شق طريقه إلى حساباته الشخصية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

عاد حزبه إلى السلطة هذا العام في تحالف بقيادة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، مما دفع البعض إلى التساؤل حول كيفية تأثير العودة على العديد من قضايا الفساد ضد نجيب وحلفائه.

بالنسبة لنجيب، فإن الحكم في الملحمة التي استمرت لسنوات، والتي شهدت انخفاضًا مذهلاً من الثراء الشديد والمكانة المهيمنة في السياسة الماليزية، يمثل حسابًا للسياسي العثماني المتعلم البريطاني - ربما عقودًا في السجن أو تبرئة جزئية.

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كما يأتي بعد أربعة أيام فقط من الإعلان عن تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار مع Goldman Sachs (GS.N) مقابل إسقاط ماليزيا لتهم جنائية ضد البنك الاستثماري بسبب دوره في مساعدة شركة 1MDB على بيع 6.5 مليار دولار في السندات.

سوف يستمع نجيب أولاً إلى الحكم بشأن سبع تهم يواجهها بشأن تلقي 42 مليون رينجيت (9.9 مليون دولار) من وحدة 1MDB السابقة SRC International في عام 2014. ودفع بأنه غير مذنب في الإخلال الإجرامي بالثقة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة.

وقال محامي الدفاع هارفيندرجيت سينغ لرويترز "نعتقد أننا قدمنا أدلة أكثر من كافية لإثارة شك معقول في قضية الادعاء."

إذا أدين، فقد يواجه نجيب غرامات باهظة والسجن لمدة تصل إلى 15 إلى 20 سنة لكل تهمة.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيحكم عليه فورًا إذا أدين. وقال سينغ إن الحكم قد يتأخر أو يعلق بسبب الطبيعة المعقدة للقضية.