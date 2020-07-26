بني ملال.. توقيف حافلة قادمة من طنجة..توقيف السائق والحجر على جميع ركابها في جناح كورونا

أوقفت مصالح الدرك الملكي على مشارف مدينة بني ملال، اليوم الأحد، حافلة قادمة من مدينة طنجة، كان على متنها عدد من المواطنين، تم توجيههم من أجل إجراء التحليلات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عناصر الدرك أوقفت الحافلة، التي كانت في مدخل المدينة على حدود جماعة اولاد يعيش، والتي كانت تقل 36 شخصا، وتم توجيهها إلى المستشفى الجهوي في بني ملال قصد إخضاع جميع ركابها للتحاليل المخبرية، الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تقرر حجز الحافلة المذكورة، وتوقيف سائقها، ومساعده، وفتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة في الموضوع.

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ورفعت السلطات من درجة الحذر، خوفا من تفشي الوباء في المدينة، كما أن هذه الخطوة تأتي بعد الارتفاع المهول في الحالات المؤكدة، التي تم تسجيلها في مدينة طنجة، أخيرا.

وكانت جهة بني ملال – خنيفرة قد سجلت أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة، صباح اليوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في الجهة إلى 195 حالة.