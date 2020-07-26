مقتل 6 مدنيين بانفجار مفخخة شمالي سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ثمانية أشخاص في انفجار وقع في مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، في شمالي سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وأوضح المرصد أن انفجارا بـ"دراجة نارية مفخخة" في مدينة رأس العين الحدودية، أودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم ستة مدنيين، صباح اليوم.

وأسفر الانفجار عن إصابة نحو 19 شخصًا بجروح، بينهم حالات خطرة، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما توجه وزارة الدفاع التركية أصابع الاتهام للمقاتلين الأكراد. وقد اتهمت الأحد في تغريدة على تويتر، وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها مجموعة "إرهابية"، بتنفيذ التفجير في رأس العين.

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وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي واستمر أسابيع عدة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومترًا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

ومنذ سيطرة القوات التركية عليها، تشهد تلك المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وأسفر انفجار سيارة مفخخة، الأسبوع الماضي، في مدينة رأس العين، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بحسب المرصد.

وعلّقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.