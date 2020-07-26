كورونا في الضفة والقدس: 330 إصابة و470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس، المُحتلّتين، 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و470 حالة تعافٍ، خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما شهدت بيت لحم؛ تعافي 60% من مصابي الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحافيّ، أن محافظة القدس سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 224 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 40 إصابة، ومحافظة رام الله والبيرة 3، ومحافظة طولكرم 8، ومحافظة بيت لحم 4، ومحافظة جنين 14، ومحافظة نابلس 20، ومحافظة أريحا 11، ومحافظة قلقيلية 6.

وبينت الصحة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 36%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

وأضافت أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.

ولفتت الصحة إلى ان أعداد الإصابات في محافظة الخليل انخفضت، في حين ارتفعت نسبة التعافي في المحافظة، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 299 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة بيت لحم 154 حالة تعاف، و7 في محافظة طولكرم، و10 في محافظة قلقيلية.

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مركبة متنقلة لإجراء الفحوصات (وفا)

وأوضحت أن مدينة القدس، تشهد ارتفاعا في تسجل الإصابات، إذ سجلت المدينة 167 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الوزارة، أن 12مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان موصلان بأجهزة التنفس الاصطناعي.

على صلة، قال مدير صحة محافظة بيت لحم، شادي اللحام، إن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بالفيروس، من أصل 536، أي بنحو 60% من إجمالي الإصابات.

وذكر اللحام في بيان صحافي، اليوم، أن المسارات الوبائية انخفضت من 18 مسارا إلى 8 مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة.