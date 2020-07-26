روسيا تسجل 77 وفاة و5765 إصابة جديدة بـ" كورونا"" خلال يوم واحد

الأحد 26 يوليه 2020

سجلت روسيا الإتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا حادا في معدل الوفيات و تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في أدنى حصيلة منذ عدة أشهر.



و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 77 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 146 وفاة أمس و رصد 5765 إصابة جديدة مقابل 5871 إصابة أمس لتصبح حصيلة الضحايا الإجمالية 13269 حالة وفاة و عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 812485 إصابة منها 198966 ألف حالة نشطة و تماثل 3110 مرضى للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس ليصل إلى 600250 شخصا إضافة إلى إجراء أكثر من 27 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ" كوفيد- 19 " منها 291 ألف حالة خلال آخر 24 ساعة .. ولايزال 264980 شخصا في الوقت الراهن يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بهذا الوباء".