العراق يسجل 2459 اصابة بكورونا وشفاء 1900 مصاب

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 2459 اصابة بكورونا في العراق، مؤكدة تسجيل 1900 حالة شفاء من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1900) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد/ الكرخ 289

مدينة الطب 104

النجف 122

السليمانية 15

أربيل 113

دهوك 12

كربلاء 93

كركوك 103

ديالى 31

واسط 147

البصرة 90

ميسان 20

بابل 169

الديوانية 77

ذي قار 70

الأنبار 12

نينوى 31

صلاح الدين 44 بغداد/ الرصافة 358بغداد/ الكرخ 289مدينة الطب 104النجف 122السليمانية 15أربيل 113دهوك 12كربلاء 93كركوك 103ديالى 31واسط 147البصرة 90ميسان 20بابل 169الديوانية 77ذي قار 70الأنبار 12نينوى 31صلاح الدين 44 وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 2459 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 20

النجف 31

السليمانية 128

أربيل 76

دهوك 11

كربلاء 240

كركوك 102

ديالى 109

واسط 138

البصرة 390

ميسان 79

بابل 198

الديوانية 96

ذي قار 96

الأنبار 17

المثنى 87

نينوى 41

صلاح الدين 11 ولفتت الوزارة في بيانها الى أن "الوفيات 78 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 11

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 6

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 3

كربلاء 4

كركوك 5

ديالى 3

واسط 1

البصرة 4

ميسان 2

بابل 5

الديوانية 2

ذي قار 5

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 2

صلاح الدين 6 Advertisements

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء : 75217 ( نسبة الشفاء 68.4%)، ومجموع الاصابات: 110032، والراقدين الكلي: 30453، والراقدين في العناية المركزة: 433، ومجموع الوفيات: 4362".