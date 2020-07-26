بالصور من كربلاء.. مصاب بكورونا يؤدي امتحاناته الجامعية



تنشر الخليج 365، صوراً لطالب جامعي مصاب بفايروس كورونا يؤدي الامتحانات النهائية. والطالب هو امير حسن شارك في الامتحانات النهائية الالكترونية من مركز الشفاء للحجر الصحي في كربلاء.

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