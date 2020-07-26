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بالصور من كربلاء.. مصاب بكورونا يؤدي امتحاناته الجامعية

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تنشر الخليج 365، صوراً لطالب جامعي مصاب بفايروس يؤدي الامتحانات النهائية.

 والطالب هو امير حسن شارك في الامتحانات النهائية الالكترونية من مركز الشفاء للحجر الصحي في كربلاء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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