محافظ واسط يدعو الكاظمي لإعادة النظر بإدارة وزارة الكهرباء

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعادة النظر بإدارة وزارة الكهرباء للتراجع الكبير الذي يشهده البلد في تجهيز الطاقة، فيما اشار الى أن عدم التوزيع العادل بين المحافظات أحد عناصر مشكلة الكهرباء.



وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنطلاقا من شعورنا بالمسؤولية امام مواطنينا في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، مع غياب أية حلول منطقية وكثرة التبريرات غير المجدية، ندعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعادة النظر بإدارة وزارة الكهرباء، بالنظر لعدم قدرتها في السيطرة على إدارة أزمة الكهرباء مع التراجع الكبير الذي يشهده البلد في تجهيز الطاقة الكهربائية".



واكد المياحي، "على ضرورة معالجة الانتكاسة بتجهيز الكهرباء قبل فوات الأوان، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الوزراء والجهات المختصة وإشراك الكفاءات المختصة في إدارة الأزمة"، لافتا الى أن "أحد عناصر المشكلة الحالية هي عدم التوزيع العادل بين المحافظات وهناك تباين في تجهيز محافظة على حساب محافظة أخرى بسبب إجتهادات مدير عام السيطرة المركزية الذي فشل في أداء مهامه بمهنية وأمانة".