السعودية تسجل أقل من ألفي إصابة بكورونا لأول مرة منذ مطلع حزيران

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ مطلع حزيران الماضي.
كما رصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 30 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 266941، بما في ذلك 2733 حالة وفاة و43885 حالة نشطة، منها 2120 حالة حرجة.
وتماثل 2541 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 220323 شخصا.
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