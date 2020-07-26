نائب: ملف الكهرباء سياسي بأوامر خارجية

اكد النائب عن ائتلاف عراقيون علي البديري، الاحد، ان ملف الكهرباء هو ملف سياسي باوامر خارجية بامتياز، مشيرا الى ان حل هذا الملف لن يتحقق مالم يتم حل المشاكل الاقليمية.
واضاف، ان "السبب الحقيقي والمخفي لعدم استقرار وضع الكهرباء في العراق، هو وجود ارادة خارجية تنفذها اذرع داخلية متنفذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعمل على ضرب هذا القطاع الحيوي، على اعتبار انه استقراره معناه استقرار جميع القطاعات الاخرى وبالنتيجة استقرار العراق وعودته الى مكانه الحقيقي في المنطقة والعالم ما جعل ملف الكهرباء سياسي بامتياز اكثر من كونه فني".
واوضح البديري، ان "الصراعات والمشاكل الاقليمية انعكست بشكل مباشر على العراق باعتباره دولة محورية بالمنطقة واصبح ملف الكهرباء هو الوسيلة الاقوى لتلك الدول في محاولة استمالة العراق الى جانبها ، بالتالي فان حل مشكلة الكهرباء بالعراق لن يتحقق مالم تحل المشاكل الاقليمية ويتم تحرير العراق من هيمنة تلك الدول".
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