الياسري: هناك غبن بحصة النجف من الكهرباء والوزارة لا تسمع الا صوت القوة

وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضرته الخليج 365، "هناك غبن بحصة التحف ووزارة الكهرباء لاتسمع الا صوت القوة"، مطالبا الكاظمي، بـ أن "ينصف النجف".

وأضاف الياسري، أن "أكثر من تظاهره خرجت في النجف بشأن الكهرباء، وهذا ليس حلا، لذا ندعو وزير الكهرباء للمجي للنجف وسماع صوتنا"، مؤكدا بالقول "هناك محافظه تتجاوز وتأخذ حصة من كهرباء النجف لن اسمها، وتأخذ ٤٠٠ ميكا واط".