وزير الصحة الإيراني: إيران في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن وضع تفشي فيروس كورونا في إيران "ليس جيدا بالمطلق".



وتابع أن "كل إيران تقريباً في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي الفيروس، وإن طهران باتت بؤرة تصدر الفيروس إلى المحافظات والمدن الأخرى".

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وقال حريرجي خلال لقاء على التلفزيون الرسمي، إنه يجري إدخال نحو أربعة آلاف شخص إلى المشافي يومياً، لإصابتهم بالفيروس، أو لاحتمال إصابتهم به.

ولفت حريرجي إلى أن معدل الوفيات بالفيروس سيتصاعد في غضون أسبوعين أو ثلاثة نظراً إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي، وقال إن 10% من المصابين في المشافي سيتوفون.

ونوه المسؤول الصحي الإيراني إلى أن الإصابات في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تصاعدت مؤخراً بنحو 300%.

وعن العاصمة الإيرانية طهران التي تضم نحو خمسة عشر مليون نسمة، قال نائب وزير الصحة إنها باتت مصدراً لتفشي الفيروس ونقله إلى بقية المناطق الإيرانية، مضيفاً أن 600 إصابة تدخل يومياً مشافي العاصمة