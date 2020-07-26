- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الإيراني: إيران في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن وضع تفشي فيروس كورونا في إيران "ليس جيدا بالمطلق".
وتابع أن "كل إيران تقريباً في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي الفيروس، وإن طهران باتت بؤرة تصدر الفيروس إلى المحافظات والمدن الأخرى".
وقال حريرجي خلال لقاء على التلفزيون الرسمي، إنه يجري إدخال نحو أربعة آلاف شخص إلى المشافي يومياً، لإصابتهم بالفيروس، أو لاحتمال إصابتهم به.
ولفت حريرجي إلى أن معدل الوفيات بالفيروس سيتصاعد في غضون أسبوعين أو ثلاثة نظراً إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي، وقال إن 10% من المصابين في المشافي سيتوفون.
ونوه المسؤول الصحي الإيراني إلى أن الإصابات في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تصاعدت مؤخراً بنحو 300%.
وعن العاصمة الإيرانية طهران التي تضم نحو خمسة عشر مليون نسمة، قال نائب وزير الصحة إنها باتت مصدراً لتفشي الفيروس ونقله إلى بقية المناطق الإيرانية، مضيفاً أن 600 إصابة تدخل يومياً مشافي العاصمة
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الإيراني: إيران في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.