شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 77 وفاة و5765 إصابة جديدة بـ" كورونا"" خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا الإتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا حادا في معدل الوفيات و تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في أدنى حصيلة منذ عدة أشهر.



و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 77 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 146 وفاة أمس و رصد 5765 إصابة جديدة مقابل 5871 إصابة أمس لتصبح حصيلة الضحايا الإجمالية 13269 حالة وفاة و عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 812485 إصابة منها 198966 ألف حالة نشطة و تماثل 3110 مرضى للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس ليصل إلى 600250 شخصا إضافة إلى إجراء أكثر من 27 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ" كوفيد- 19 " منها 291 ألف حالة خلال آخر 24 ساعة .. ولايزال 264980 شخصا في الوقت الراهن يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بهذا الوباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 77 وفاة و5765 إصابة جديدة بـ" كورونا"" خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.