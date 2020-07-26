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الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا

متابعات_ الخليج 365

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 اشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

 

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاحد عن مصدر قوله إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

 

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

 

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