شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيرانية: طهران باتت مصدرا لتفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الصحة الإيرانية تسجيل 216 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الصحة، في تصريحات اليوم الأحد، 26/تموز/2020، إن العاصمة طهران أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.