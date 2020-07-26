- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيرانية: طهران باتت مصدرا لتفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت الصحة الإيرانية تسجيل 216 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الصحة، في تصريحات اليوم الأحد، 26/تموز/2020، إن العاصمة طهران أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً، في يوم 11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: طهران باتت مصدرا لتفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.