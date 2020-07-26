بالفيديو.. مواطن كويتي يعتدي بالصفع على عامل مصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية “صباح الأحمد”، لاعتداء بالضرب من قبل مواطن الكويت، وعلى أثره تقدم ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، باستقالته، تعبيرًا عن استيائه وغضبه الشديد بسبب ضياع حق المواطن المصري، معلنًا استقالته.



ويظهر في فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، ما حدث، ويظهر المواطن الكويتي ملوحًا بيده للمواطن المصري، وبعدها تعدى عليه ضربًا على رأسه، ثلاث مرات، وبجانبه سيدة تحاول الإمساك بيده، وتدخل الأمن الموجود وأحد الزبائن الموجودين في المكان نفسه.

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وفي تسجيل صوتي له، يقول ناصر العتيبي، رئيس الجمعية: “ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله مافيكم خير إذا قعدتم في هذة الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور”.

ويكمل:” حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضي يسلم على راسه، يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل،في اللي يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله”. مضيفًا:” المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة في رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودي في هذة الجمعية يستقوون على الضعيف”.

وأضاف:” مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما”، واختتم حديثه قائلًا: “وين أودي وشي من الله عز وجل”

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