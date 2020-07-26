«صفعه 3 مرات على وجهه».. كويتي يعتدى على مصري يعمل «كاشير» في سوبر ماركت بالكويت.. ورئيس الجمعية يستقيل: «وين أودي وشي من الله عز وجل»

تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية “صباح الأحمد”، لاعتداء بالضرب من قبل مواطن الكويت.

وعلى أثره تقدم ناصر ذعار العتيبي، رئيس جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، باستقالته، تعبيرًا عن استيائه وغضبه الشديد بسبب ضياع حق المواطن المصري، معلنًا استقالته.

وفي فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، يظهر فيه ما حدث، ويظهر المواطن الكويتي ملوحًا بيده للمواطن المصري، وبعدها تعدى عليه ضربًا على رأسه، ثلاث مرات، وبجانبه سيدة تحاول الإمساك بيده، وتدخل الأمن الموجود وأحد الزبائن الموجودين في المكان نفسه. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وفي تسجيل صوتي له، يقول ناصر العتيبي، رئيس الجمعية: “ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله مافيكم خير إذا قعدتم في هذة الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور”.

ويكمل:” حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضي يسلم على راسه، يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل،في اللي يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله”. مضيفًا:” المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة في رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودي في هذة الجمعية يستقوون على الضعيف”.

Advertisements

وتابع:” مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما”، واختتم حديثه قائلًا: “وين أودي وشي من الله عز وجل”.

كما انتشر مقطع الفيديو الموثق للواقعة مرفق بتسجيل صوتى سجله ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، وهو يقول: "يشهد الله إنى ما اتغبنت غبن بعد اللى صار مع وليد.. هذا الرجل بالذات أكثر من مرة يشتكي لى ويقول يا أبو عبد العزيز "احنا نهان".. وأصبره واذكره بالله عز وجل وأقوله إن سيدنا محمد تعرض للشئ نفسه فاصبر.. وهذا اللى غابنى زيادة.. حتى اتصلت عليه وقولتله مفيش تنازل لو مجنون يروح الطب النفسى ما يقعد يمد إيده.. كل ما جالى واحد يقولى أنا مجنون ولا أعصابه.. كلنا معصبين هذه ما حجة إن كل واحد يضرب".

وأضاف رئيس الجمعية، "اللى ما يرضيك على أضعف واحد عندك هذا لازم يراجع دينه ومرجلته.. هذا ضعيف مسكين استغل الثعبان هذا ويضربه كأنه يهودى قابل فلسطينى.. لذلك أقسم بالله عفنا الجمعية وعفنا المنطقة واللى يعفنا أكثر إن أنا ما أقدر أعيد حق أخونا.. حتى تعويض مادى ما عطى.. لذلك أقول لكم يا إخوانى الوافدين اللى معانا فى الجروب قدموا استقالتكم.. وترى ما فيكم خير لو ما طلعتوا من الجمعية هذه اللى ما نقدر نرد حقوقكم فيها ولا نقدر ندافع عنكم". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

ووثقت واقعة الاعتداء الجديدة فى مقطع فيديو انتشر عبر صفحات الجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط موجة غضب واستياء من الاعتداء على الشاب المصرى الذى يدعى "وليد"، حيث يظهر فى المقطع المصور المواطن الكويتى وهو يعتدى بالضرب ثلاث مرات على وجه الشاب المصرى، فيما تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.