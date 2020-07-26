إعصار "هانا" يتراجع إلى عاصفة استوائية

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تعرضت ولاية تكساس الأميركية لإعصار هانا الذي يهددها بنكبة أخرى تضاف إلى نكبة كورونا. وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن هذا الإعصار تراجع إلى مستوى عاصفة استوائية، لكن مع رياح عاتية.

هيوستن: وصل "هانا"، أول أعاصير المحيط الأطلسي في عام 2020، السبت إلى ولاية تكساس الأميركية، ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية، وقد يتسبب بفيضانات شديدة الخطورة، في وقتٍ تواجه فيه ولايات الجنوب الأميركي وباء كورونا.

ووصل "هانا" جزيرة بادري عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (20:00 ت غ)، وبدأ باجتياح سواحلها برياح تصل سرعتها إلى 145 كلم في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير. وبعد ساعات، أعلن المركز أن هذا الإعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) تراجع إلى عاصفة استوائية حوالى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، لكن ترافقه رياح تبلغ سرعتها 115 كلم في الساعة. ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

قال المركز الوطني للأعاصير إنّ "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك، وهذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطرًا على الحياة"، وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار مادية حتى الساعة، بعدما تباطأت سرعة الرياح إلى 130 كلم في الساعة، وقد تضعف أكثر خلال الليل.

الأضرار تبقى محدودة

ربما يؤدي الإعصار إلى هطول كمية من الأمطار تبلغ 45 سنتم بحلول الاثنين على جنوب تكساس وولايتي كواهيلا ونويفو ليون المكسيكيتين، فضلًا عن شمال ولاية تاموليباس. وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة ستواصل ضرب السواحل، وقد يصل ارتفاع الأمواج إلى 1,8 متر.

ودخل الإعصار اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس، التي يبلغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي إحدى أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس. وأغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّبًا لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ولا تزال الأضرار محدودة حتى الآن. وقد دخلت المياه متحف الفنون في المدينة، وسجل انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق. وأظهرت صور الأرصاد الجوية في كوربوس كريستي دخول المياه إلى المتحف الواقع على الشاطئ، كما أظهرت صور أخرى بثتها قناة "سي بي إس" الحطام وأغصان الأشجار متناثرة في شوارع المدينة وفي موقع للتخييم، بينما بدت بعض المباني مهدمة.

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وتنتظر السلطات المحلية ظهور زوابع خلال الليل في بعض المناطق الساحلية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

احموا عائلاتكم

سجل وجود منخفض جوي آخر ناشط السبت، هو الإعصار دوغلاس الذي يتوجه نحو أرخبيل هاواي في المحيط الهادئ، والعاصمة الاستوائية غونزالو قرب جزر ويندوارد في الأطلسي.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "تراقب إدارتنا من كثب الإعصار دوغلاس قرب هاواي والإعصار هانا الذي وصل إلى تكساس". أضاف: "نواصل التنسيق مع هاتين الولايتين - اصغوا إلى أجهزة الطوارئ - واحموا عائلاتكم وأنفسكم جيدًا".

تعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا في العالم من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 4,2 ملايين. وسيتعين على السلطات إيجاد سبل لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص الذين سيضطرون على مغادرة بيوتهم هربًا من موسم الأعاصير.

تحول دوغلاس الذي صنف بدايةً إعصارًا من الدرجة الرابعة، إلى عاصفة من الدرجة الأولى مع بلوغ سرعة الرياح الناجمة عنه 145 كلم في الساعة. وأطلق إنذار بحصول إعصار في جزيرة أواهو في هاواي.

وحذرت السلطات الفنزويلية من أمطار غزيرة ورياح عاتية مع اقتراب العاصفة غونزالو من الكاريبي. وضربت أمواج عالية الساحل الشرقي للبلاد، فيما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق السبت، كما أفادت وسائل إعلام فنزويلية.