تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في جهة بني ملال بينهم جزاران

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت إصابة شابتين من بني ملال، ويتعلق الأمر بمخالطين للحالة، التي تم تسجيلها، أمس السبت، في جماعة أولاد امبارك.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالة في أزيلال، وأخرى في خريبكة، تعودان إلى جزارين، أكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا في إطار التحاليل، التي أجريت لهذه الفئة، قبل أيام، من عيد الأضحى.