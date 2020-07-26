تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في جهة بني ملال بينهم جزاران

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 195 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت إصابة شابتين من بني ملال، ويتعلق الأمر بمخالطين للحالة، التي تم تسجيلها، أمس السبت، في جماعة أولاد امبارك.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالة في أزيلال، وأخرى في خريبكة، تعودان إلى جزارين، أكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا في إطار التحاليل، التي أجريت لهذه الفئة، قبل أيام، من عيد الأضحى.
وارتفع عدد الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 195 حالة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات، قيد العلاج إلى17 حالة في خنيفرة، وحاليتن في خريبكة، و5 حالات في بني ملال.
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