ممثلة تركية تسخر من إقبال العرب على مسلسلات بلدها: ألا يملكون أعمالا خاصة بهم؟

أقدمت الممثلة التركية الشهيرة، هوليا أفشار، على السخرية من العرب، بسبب إقبالهم الكبير على مشاهدة الدراما التركية، التي تعتبر من بين أكثر البرامج التلفزية مشاهدة من طرف المغاربة، خصوصا.

ونشرت تقارير صحفية، أخيرا، تصريحا لبطلة المسلسل الشهير” وادي الذئاب”، قالت فيه: “لماذا يشاهد العرب المسلسلات التركية أكثر منّا؟ ألا توجد لديهم مسلسلات درامية خاصة بهم؟ ألا يوجد لديهم ممثلون؟”.

وأضافت أفشار: “لقد أصبحوا يحبون ممثلينا إلى درجة الجنون، لكن أيضا هذا مهم جدا لنا من أجل تسويق أعمالنا في الخارج”.

وتصنف المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة على القنوات المغربية، منذ سنوات طويلة، حيث تتصدر دائما التصنيف الأسبوعي، باستثناء أسابيع شهر رمضان.