الإعلامية بهية تدخل مرحلة المواجهة الحاسمة مع السرطان: فرصتي الأخيرة هذا الأسبوع..انضموا معي للقتال بمساعدتي!

دخلت الإعلامية المغربية، بهية بنخار السكراتي، أمس السبت، مرحلة مواجهة حاسمة مع مرض السرطان، الذي أفقدها عينها قبل أشهر.

بهية، التي واجهت المرض اللعين بعزيمة وصبر قل نظيرهما، وظلت تكافح بابتسامة ورضى من أجل طفليها وأسرتها وكل أحبائها، دخلت مرحلة المواجهة الحاسمة، حيث تطورت حالتها بشكل غير متوقع، وهي اليوم في حاجة إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة، لإنقاذ حياتها.

وتحتاج بهية، وهي مديرة إذاعة راديو بلوس في مراكش، سابقا، وخبيرة في التواصل والديبلوماسية المغربية، بشكل مستعجل لمبلغ 120 مليون سنتيم، لتستطيع إجراء عملية جراحية، تبلغ تكلفتها الإجمالية 200 مليون سنتيم، لايتوفر لها منها، حاليا، إلا 80 مليون سنتيم.

وشارك أصدقاء يهية، التي شغلت، سابقا، مناصب في أحزاب، منها الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، رسالة مطولة على منصة “gofundme”، أعلنوا من خلالها عن وضعها الصحي الحرج، وحاجتها إلى إجراء عملية زرع خلايا دماغية، من أجل البقاء على قيد الحياة، رفقة طفليها، البالغين من العمر 3 و9 سنوات.

ويساهم أصدقاء بهية، البالغة من العمر 37 سنة، والمتعاطفين معها في حملة هدفها جمع المبلغ، الذي تحتاجه من أجل إجراء العملية الضرورية لمواجهة السرطان، الذي تسبب سابقا في استئصال عينها.

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وقالت بهية في رسالة طلبها للدعم: “ليس لدي الكثير من الوقت، لإنقاذ حياتي، والعيش إلى جانب أطفالي.. لذا أنا بحاجة إلى مساعدتكم !! فرصتي الأخيرة هذا الأسبوع.. ليس لدينا وقت.. للعيش أحتاج إلى إجراء عملية زرع جذعية، وخلايا، والعديد من العلاج الإشعاعي.. ليس لدي ما يكفي من الوقت، و”لدي خياران: الاستسلام، أو القتال! اخترت القتال، لذا يرجى الانضمام إلى قتالي!”.

وتعاني بهية مرض لوكيميا، لكنها تخضع للعلاج منه، غير أن ميلانوميا العين انتشرت في دماغها، على الرغم من استئصالها سابقا، ما يجعلها محتاجة إلى عملية مستعجلة، تجريها إلى جانب العلاج بالأشعة.

وللمساهمة في إنقاذ حياة بهية، تم فتح حسابات بنكية، للتبرع، وتمكينها من الاستمرار على قيد الحياة رفقة طفليها.

Maroc :

BMCE BANK

RIB

011 450 0000042000007840 67

Espagne / EUROPE / INTERNATIONAL

CaixaBank

IBAN

ES20 2100 0814 0007 0001 5404

يذكر أن بهية بنخار السكراتي مؤسسة، ورئيسة اللجنة المنظمة لـ”VILLAGE DU MAROC” ، والرئيسة التنفيذية لاستراتيجيات المسك، وهي مؤسسة تعمل في إفريقيا، والولايات المتحدة، كما أنها نشطة في الترويج للمغرب حول العالم.