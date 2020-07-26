ميسي يختار خليفة سيتين لتدريب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع مدرب جديد خلفا للحالي كيكي سيتين.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سيتين مهدد بالإقالة عقب خسارة الليغا، وتوتر علاقته مع ميسي ونجوم الفريق مثل أنطوان غريزمان ولويس سواريز.
وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يريد التعاقد مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد، لخلافة سيتين، لكن الأول لديه بعض التحفظات تُعطل إتمام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة، أن ميسي نصح مسؤولي برشلونة بالتعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، الذي قاد فريقه إلى العودة للبريمييرليغ بعد غياب طويل.
ويريد البرغوث أن يبذل النادي الكاتالوني قصارى جهده، لإغراء بيلسا بترك ليدز قبل التوقيع على عقد جديد، رغم تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتمسك ميسي صاحب النفوذ الكبير في برشلونة بقدوم مواطنه، لأنه يراه مدربًا مثاليًا لإعادة ترتيب الأوراق في "كامب نو".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن برشلونة لم يجر أي اتصال مع بيلسا حتى الآن.
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