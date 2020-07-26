فيديو: "الفار" تلغي 4 أهداف لفريق في الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مباراة نابولي وساسولو ضمن أحداث الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إثارة غريبة من نوعها بعد إلغاء 4 أهداف للأخير بداعي التسلل، وذلك بالاستعانة بتقنية الفيديو.

وأسفرت المباراة عن فوز نابولي بهدفين مقابل لا شيء لساسولو.

وألغى حكم التماس الهدف الأول بعد مرور 32 دقيقة على بداية المباراة، غير أن حكم المباراة قرر العودة إلى تقنية الفيديو قبل اعتماد القرار، وفي الدقائق 37 و48 و59 حرمت تقنية الفيديو ساسولو من 3 أهداف أخرى بحجة التسلل.

وجاءت هذه الحادثة الغريبة لتكون الأولى من نوعها منذ اعتماد الفيديو في مساعدة الحكّام، إذ لم تشهد أي مباراة إلغاء هذا العدد الهائل من الأهداف، وهو ما أثار غضب المدير الفني لساسولو، روبيرتو دي زيربي، الذي عبّر عن ذلك باحتجاجه على القرارات بالقرب من الحكم الرابع.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساسولو عند 48 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.