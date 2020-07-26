اعتقال شاب من رهط بشبهة أعمال مشينة ضد طفلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (26 عاما) من مدينة رهط، بشبهة تنفيذ بأعمال مشينة ضد طفلة (6 أعوام) وشقيقها (8 أعوام) في مدينة بئر السبع.
ووفقا للشرطة فإنّه وصل بلاغ، مساء يوم الخميس الماضي، مفاده تنفيذ شاب اعتداء جنسي على طفلين في متنزه "د" في بئر السبع.
واعتقل أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان شابا من رهط على ذمة التحقيقات، وجرى تمديد اعتقاله يوم الجمعة الماضي في محكمة الصلح بمدينة بئر السبع لغاية الثلاثاء المقبل.
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