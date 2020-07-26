شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 وفيات و464 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 433.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 464 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 63 ألفا و773 حالة. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 123 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 766 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 54 ألفا و373.

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