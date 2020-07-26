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الصحة الإيرانية: طهران باتت مصدرا لتفشي كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يوليه 2020

أكدت الصحة الإيرانية تسجيل 216 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

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وقالت الصحة، في تصريحات اليوم الأحد، 26/تموز/2020، إن العاصمة طهران أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس.

 

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.

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