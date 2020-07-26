شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق بمديريتي حرض وحيران بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديريتين. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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