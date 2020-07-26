شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف قرى في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 قصفت المليشيا الموالية لإيران قرى في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف BNB وقذائف آر بي جي بشكل عشوائي بجانب فتح نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وتنفيذ عمليات قنص على المارة في الطرقات.

Advertisements وتواصل المليشيا الحوثية خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ دخوله حيز التنفيذ أواخر العام 2018 بناء على اتفاق أبرمته الأطراف اليمنية برعاية أممية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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