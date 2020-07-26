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مليشيات الحوثي تنهب محتويات وأرشيف مكتب التربية بالجوف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يوليه 2020

بدأت مليشيات الحوثي عملية نهب واسعة لمبنى مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف (شمالي اليمن) والسكن التابع للمكتب.

 

وذكرت مصادر محلية، أمس السبت، أن عناصر تابعة للحوثيين قامت بنهب كافة محتويات مكتب التربية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، من ملفات الموظفين ووثائق الطلاب وأرشيف المكتب بالإضافة الى نهب الأثاث ومعمل الكمبيوتر ومخازن الكتب.

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وأضافت المصادر أن عناصر الحوثي لم تكتفِ بعملية النهب التي طالت كل محتويات المكتب والسكن التابع له بل قامت بخلع الأبواب والشبابيك وتكسير المحتويات التي لم يستطيعوا نهبها.

 

يأتي ذلك في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على المحافظة في مارس الماضي

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