مسام يعلن نزع 1186 لغماً وذخائر حوثية خلال أسبوع في اليمن

الأحد 26 يوليه 2020

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، الأحد 26 يوليو/تموز 2020م، عن نزع كميات كبيرة من الألغام والذخائر من مناطق متفرقة باليمن، بالإضافة إلى إتلاف وتفجير مئات الألغام والعبوات الناسفة والذخائر المنفجرة بالساحل الغربي.



‏وأعلنت عمليات "مسام" عن نزع فرق المشروع منذ 26 يونيو الماضي ولغاية 24 يوليو 4579 لغماً وذخيرة غير منفجرة، موضحاً إلى نزع 1186 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي.

وذكر ‏مدير العمليات في مشروع مسام "رتيف هورن"، أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 788 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 373 لغماً مضاداً للدبابات و21 لغماً مضاداً للأفراد.

بدوره أكد مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 284.127 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

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ولفت "القصيبي" إلى أن مجموع ما نزعته فرق "مسام" منذ انطلاقة المشروع بلغ 176310 ألغام، وذخائر غير منفجرة.

وفي سياق الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، واصل مشروع "مسام" من عمليات إتلاف الألغام وتفجيرها، حيث نفذ المشروع عملية إتلاف وتفجير لـ838 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

وفي تصريح خاص بمكتب "مسام" الإعلامي أكد الخبير الدولي الدكتور "زوبع الراوي"، أن عملية الإتلاف التي تم تنفيذها تشمل 323 لغم أرضي مضاد للدروع و10 ألغام فردية، و300 فيوز وكبسولة، بالإضافة إلى 204 قذيفة غير منفجرة وصاروخ حوثي مفخخ.

وقال الدكتور "الراوي"، إن فرق مسام في الساحل الغربي نفذت حتى اليوم 24 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة وبهذه العملية يصل إجمالي عدد عمليات الإتلاف التي نفذتها فرق مسام الهندسية إلى 69 عملية إتلاف وتفجير في اليمن.

ونوه "الراوي" إلى إن "مسام" يتطلع إلى أن يكون هذا العام أكثر إنجازاً ، ونحن نسعى بكل جهد من أجل تامين اليمن واليمنيين من خطر الألغام