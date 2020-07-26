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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية : 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% .
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726 وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث و46.9% لدى الذكور.
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