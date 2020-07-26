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الصحة الفلسطينية : 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% .

 

وذكرت الوزارة  في تقريرها اليومي  أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726 وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث و46.9% لدى الذكور.

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