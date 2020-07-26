شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أخمدت القوات المشتركة، اليوم الأحد، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية التي طالت القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين جنوب المديرية. Advertisements وأكد المصدر، أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتعاملت معها بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت بسقوط خسائر بشرية ومادية. وتتوالى الخسائر والضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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