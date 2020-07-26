مطارات دبي: شهادة "كوفيد -19" سلبية إلزامية للقادمين ابتداء من 1 أغسطس

الأحد 26 يوليه 2020

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار، وفقا للبيان.



وأظهر تحديث جديد للإجراءات على الموقع الالكتروني لمطارات دبي، أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، فيما يتعين على جميع الركاب، بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي او مطار دبي ورلد سنترال، الى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، حمل شهادة "كوفيد-19" سلبية.

وبحسب التحديث الجديد يعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.

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وقالت مطارات دبي انه يجب ان تكون شهادة الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، وقد يطلب من بعض الركاب اجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والمسافة البعيدة يُسمح فقط لحاملي تذاكر السفر الصالحة بالدخول إلى مبنى المطار ويجب عدم الذهاب إلى المطار قبل أكثر من أربع ساعات من موعد الرحلة بالإضافة الى ضرورة ارتداء القفازات الواقية والقناع لجميع المسافرين

وتؤكد مطارات دبي، استعدادها المستمر لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة بعد إعادة فتح المجال الجوي من قبل السلطات الإماراتية وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح للسكان بالسفر من وإلى مطار دبي الدولي ابتداء من 23 يونيو والسياح ابتداء من 7 يوليو 2020.