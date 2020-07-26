شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد أشهر من تفشي كورونا .. كوريا الشمالية تعلن حالة طوارئ قصوى بعد رصد أول إصابة !! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:13 مساءً, 26 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت كوريا الشمالية اليوم حالة الطوارئ القصوى بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لشخص يُشتبه بأنه مصاب بالفيروس عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ، مضيفة أن الشخص المعنيّ وُضع في البداية تحت حجر صحي صارم، وجميع الأشخاص الذين خالطوه وأولئك الذين كانوا في هذه المدينة في الأيام الخمسة الماضية يخضعون لتحقيق شامل.

ولفتت النظر إلى أنه من أجل مواجهة هذا الوضع الخطير دعا الزعيم كيم جونغ-أون إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي يوم السبت لاعتماد نظام طوارئ قصوى وإعلان تأهب عالي المستوى لاحتواء الوباء.

وأضافت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ-أون قال إن الحكومة اتخذت الإجراء الوقائي بفرضها إغلاقا كاملا على مدينة كايسونغ في 24 يوليو.

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