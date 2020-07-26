شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و464 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى .433
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 464 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 63 ألفا و773 حالة.
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