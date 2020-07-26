شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 اشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر. وقال مصدر إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

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