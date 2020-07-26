شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: تركيا نقلت 15 ألف مرتزق وإرهابي إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدة دول أعربت عن قلقها بشأن وصول آلاف من إرهابيي "داعش" و"القاعدة" إلى ليبيا، عبر تركيا لدعم حكومة فايز السراج.

وذكرت لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا أن ما بين 7000 و15000 مرتزق وإرهابي من سوريا دخلوا ليبيا عبر تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد التقرير أن "داعش" تفتخر ببضع مئات المقاتلين في ليبيا، وقالت إحدى الدول الأعضاء إن أعداد الإرهابيين من عناصر التنظيم ذاته يصل إلى 4000، وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأنه تم نقل 7000 – 15000 مقاتل من شمال غرب سوريا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا.

وأضاف “ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون في الأصل أعضاء في مجموعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات السورية، داعش ما زال قادرا على البقاء، بينما كانت القاعدة تترسخ في المجتمعات المحلية وفي الصراعات”.