شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تجر ذيول الخيبة وتسحب قواتها من المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أفادت صحيفة يونانية بأن تركيا سحب سفنا حربية وسارعت إلى حذف "تغريدة دعائية" كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية "أوروتش رئيس" بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" أن تركيا سحبت سفنها الحربية التي نشرتها مؤخرا في البحر المتوسط تمهيدا لعمليات تنقيب عن الغاز بعد تصعيد أثينا ووضع قواتها في حالة تأهب.