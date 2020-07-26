شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تجر ذيول الخيبة وتسحب قواتها من المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
أفادت صحيفة يونانية بأن تركيا سحب سفنا حربية وسارعت إلى حذف "تغريدة دعائية" كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية "أوروتش رئيس" بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.
وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" أن تركيا سحبت سفنها الحربية التي نشرتها مؤخرا في البحر المتوسط تمهيدا لعمليات تنقيب عن الغاز بعد تصعيد أثينا ووضع قواتها في حالة تأهب.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تجر ذيول الخيبة وتسحب قواتها من المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.