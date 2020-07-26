انتخابات جديدة لنادي نفط الجنوب الرياضي

رياضة 2020-07-26 | 14:37 102 مشاهدة اعلن المكتب الإعلامي لنادي نفط الجنوب الرياضي، اجراء انتخابات جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.





وأضاف ان “الادارة تنوه لعدم رغبة غالبية اعضاء مجلس الادارة الحالي بالترشيح لولاية مقبلة، و لكي لا يترك النادي في فراغ اداري خصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها فرقنا على الصعيدين المحلي والخارجي، ستسعى لتكثيف الجهود والتعجيل بإجراء الانتخابات وفقا للسياقات للقانونية". وذكر المكتب في بيان تلقته السومري نيوز، أن "الهيئة الادارية لنادي نفط الجنوب، تعلن عن إقامة مؤتمر انتخابي لانتخاب مجلس ادارة جديد، حسب توجيهات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، واستنادا لنصيحة دائرة التربية البدنية بشخص مديرها السيد احمد الموسوي الذي اوعز للأندية بضرورة اقامة انتخابات وفقا للقانون النافذ".وأضاف ان “الادارة تنوه لعدم رغبة غالبية اعضاء مجلس الادارة الحالي بالترشيح لولاية مقبلة، و لكي لا يترك النادي في فراغ اداري خصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها فرقنا على الصعيدين المحلي والخارجي، ستسعى لتكثيف الجهود والتعجيل بإجراء الانتخابات وفقا للسياقات للقانونية". وتابع أنن "ادارة النادي قررت تشكيل لجنة لتدقيق الهيئة العامة وفتح باب الانتساب للراغبين تمهيدا لعقد مؤتمر انتخابي يتم اختيار من خلاله مجلس ادارة جديد للنادي".



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