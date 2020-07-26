مواطنون يشكون من سوء الخدمات لبلدية المنصور ويطالبون باقالة مديرها

وقال المواطن زيد حارث في حديث لـ الخليج 365 ان "الخدمات المقدمة من قبل بلدية المنصور لا ترقى الى ابسط الخدمات التي يطالب بها المواطن البسيط"، مبينا ان "تراكم النفايات والحفريات اصبحت اهم معالم المنطقة".واضاف ان "هناك عدم متابعة حقيقية من المسؤولين في البلدية على العاملين في مجال النظافة وبالتالي فقد اصبحت المنطقة مكب للنفايات وتناثرت الحفريات والتخسفات ولم تعالج لغاية الان مما اصبحت مركزا لتجمع المياه والبرك خاصة في فصل الشتاء".

من جهة اخرى اعتبر المواطن احمد لطيف في حديث لـ الخليج 365 ان "ما تقوم بها بلدية المنصور من اعمال خدمية لا تعد سوى "اعمال ترقيعية"، مشيرا الى ان "هذه الاعمال التي تقوم بها فقط في النهار مما يسبب ازدحامات في المدينة المزدحمة اصلا".



ويتساءل لطيف عن "مصير الاموال المخصصة والمصروفة للبلدية طيلة السنوات السابقة"، مؤكدا ان "ملف النفايات وملف الصرف الصحي لم يحل لغاية الان في المناطق التي تشرف عليها بلدية المنصور".

ويقول عبد الصاحب حسين في حديث لـ الخليج 365 ان "تكدس النفايات وتراكمها واهمال الخدمات وانسدات فوهات المجاري صفات يمكن ان تطلق على اشهر منطقة في العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "بلدية المنصور اصبحت عاجزة عن تقديم اي خدمات بلدية تليق بهذه المنطقة".

ويضيف حسين ان "الخدمات التي يحصل عليها المواطن في بلدية المنصور هي اقل ما يحصل عليها المواطنين حتى في اكثر المناطق الاخرى بوسا"، مطالبا "امانة بغداد باقالة مديرها وتعيين شخص اخر قادر على تقديم الخدمات في منطقة تعتبر في قلب العاصمة بغداد".