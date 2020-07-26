لأول مرة منذ 5 أيام.. أقل من ألف وفاة جراء كورونا في اميركا خلال 24 ساعة

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 900 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات الجديدة عتبة الألف لأربعة أيام متتالية.
وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، بناء على إحصاءات جامعة جونز هوبكنز أربعة ملايين و178730 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 146463 حالة وفاة ومليون و279414 حالة شفاء.
وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.
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