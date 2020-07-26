لأول مرة منذ 5 أيام.. أقل من ألف وفاة جراء كورونا في اميركا خلال 24 ساعة

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في أمريكا، حسب بيانات الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، انخفاضا أيضا، برصد 65490 إصابة جديدة بالوباء خلال يوم أمس السبت، مقابل 73715 إصابة الجمعة.وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، بناء على إحصاءات جامعة جونز هوبكنز أربعة ملايين و178730 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 146463 حالة وفاة ومليون و279414 حالة شفاء.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.