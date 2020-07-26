رئيس برشلونة يرد على انباء رحيل ميسي

التقارير الإسبانية والإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية، ربطت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال بارتوميو في مقابلة صحفية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي لن يرحل، سيستمر مع برشلونة لأننا نحاول في كل موسم التعاقد مع اللاعبين المميزين من أجله".



وأضاف: "عندما يتحدث ميسي في الإعلام، لا يعني ذلك انتقاد مجلس الإدارة، وإنما هو تحفيز الجميع لتحقيق دوري أبطال أوروبا ، التصريح الذي أطلقه ميسي كان بعد خسارة الليجا".

وعن تجديد عقد ميسي، قال بارتوميو: "لقد أجاب ميسي على السؤال كثيرًا، وأنه يريد انهاء مسيرته في برشلونة، وليس لدي أي شكوك حول استمراره مع برشلونة".

واختتم بالحديث عن تجديد عقد لويس سواريز: "سيعتمد تجديد عقد لويس على عدد المباريات التي سيلعبها، وسيتم التجديد لموسم إضافي تلقائيًا كما هو مكتوب في العقد المبرم".

