اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر قرارات عدة بينها إعادة فتح العيادات الخاصة



اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الهاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا ، الاحد، قرارات عدة بينها إعادة فتح العيادات الخاصة. وقال بيان للجنة نقلته الوكالة الرسمية إنه "تقرر السماح بتسهيل دخول الأوكسجين عبر الحدود العراقية مع الكويت". واضاف، "قرر ايضا إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة، بالاضافة الىانه تمت الموافقة على السماح للمستثمرين في القطاع الخاص باستيراد الأوكسجين من الخارج".

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